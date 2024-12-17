Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, İlyas Mahallesi’nde rutin devriye görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında, 135 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 582 lira ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ü.E. ve P.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.