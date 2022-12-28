Kaza ilçeye bağlı Dambaslar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Y.G’nin kullandığı 59 AFJ plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.

Süt üreticilerine müjde: 40 litre süt bedeli olan aidat 20 litre süt bedeline düşürülecek

Süt üreticilerine müjde: 40 litre süt bedeli olan aidat 20 litre süt bedeline düşürülecek

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