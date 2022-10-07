Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ev hanımları, kışlık yiyecek hazırlıklarına başladı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ev hanımları, kışlık yiyecek hazırlıklarına başladı.

İlçede yaşayan kadınlar, ailelerinin kışlık salça, yufka, erişte, kuskus, tarhana yapımı ile biber, patlıcan ve domates kurutma işlemlerini bir araya gelerek, imece usulü yapıyor. Ev hanımı Hatice Olcay, evlerinde kışlık yiyecek hazırlıklarına başladıklarını belirterek, sofralarında doğal ürünleri tercih ettiklerini söyledi.

Kışa yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Olcay, "Komşularımızla birlikte kış ayında tüketeceğimiz salça, yufka, kuskus, erişte ve bunun yanı sıra kışlık yiyeceklerin kurutulması ve konservelerimizi, turşularımızı kendi bahçemizden topladığımız taze sebzelerden gönül rahatlığı içinde yaparak kışlık olarak hazırlayıp kilerlere saklıyoruz. Böylelikle kışlık yiyeceklerimiz şimdiden hazır oluyor" dedi.