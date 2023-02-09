Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Belediye tarafından düzenlenen kampanya ile afet bölgesine gidecek olan yardım tırı için vatandaşlara destek çağrısında bulunularak, ilçede yardım toplama merkezi oluşturdu. Hayrabolululardan kampanyaya battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, tüplü soba, toplu kuru gıda, hijyen malzemesi, çocuk bezi, bebek maması, kullanılmamış kışlık giyim malzemesi, yastık, temiz bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, çorap gibi yardım malzemeleri desteğinde bulunmaları istendi.