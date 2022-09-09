741. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri çerçevesinde Hayme Ana türbesinden getirilen toprak Ertuğrul Gazi türbesine konuldu.

741. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri çerçevesinde Hayme Ana türbesinden getirilen toprak Ertuğrul Gazi türbesine konuldu.

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki bu yıl 741’inci kutlanan ve 3 gün sürecek olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı. Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bululan Hayme Ana türbesinden getirilen toprak Ertuğrul Gazi türbesine konuldu. Daha önce Hayme Ana türbesine de Ertuğrul Gazi türbesinden alınan toprağı sunduklarını belirten Vali Kızılkaya, anayla oğlunu manevi olarak kavuşturduklarını söyledi.