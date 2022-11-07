Muş’un Malazgirt ilçesinde hayırseverlerin yardımlarıyla yaptırılan caminin inşaatı devam ediyor.

Muş’un Malazgirt ilçesinde hayırseverlerin yardımlarıyla yaptırılan caminin inşaatı devam ediyor.

Danışmanetgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran tarafından hayata geçirilen ve hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan caminin alüminyum kaplama ile kubbeleri yapıldı. Caminin inşaatında emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür eden Muhtar Hasan Başaran, kaba inşaatın sürdüğünü ve alüminyum çatı kaplama çalışmalarının ise bittiğini belirtti. Hasan Başaran, "Danişmentgazi Mahallemizde yaptırdığımız cami mimarisinin yanı sıra pek çok farklı özelliği ile mahallemizde benzersiz bir cami olacak. Camimizin kaba inşaatında son aşamaya gelindi. Önümüzdeki yıl birçok çalışmasını bitirip Malazgirt halkımızın hizmetine sunmaya gayret edeceğiz. Mahallemizde benzersiz bir cami olacak diyebilirim. Çatı ve kubbeleri için Kahramanmaraş Elbistan’dan özel olarak çatı ustası getirdik. Çatı ustalarımız çok temiz bir işçilik yaptılar, üstelik bizden çok fazla para da talep etmediler. Camide; taziye evi, Kur’an kursu ve sosyal alanlar bulunacak. Tam anlamı ile Malazgirt halkımıza sosyal ve kültürel bir alan kazandıracağız" dedi.