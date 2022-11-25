Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde hayırseverler tarafından yaptırılan 13 derslikli okul törenle açıldı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde hayırseverler tarafından yaptırılan 13 derslikli okul törenle açıldı.

Üzümlü köyündeki okulun açılışında konuşan Vali İdris Akbıyık, eğitimde büyük bir yol aldıklarını belirterek, “Okulun yapımını üstlenen Dünya İnsani Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara’ya, yönetim kurulu üyelerine ve hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

İnsani Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara ise okulu eğitim öğretime açmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Uzun bir süredir burada okulumuzun yapılmasında emek zarf eden, büyük fedakarlık yapan bütün çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye’nin en son noktası olan Çukurca’da okul açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eğitim için yapılan bütün fedakarlıklar, çocuklarımızın geleceği için feda olsun” ifadelerini kullandı.

Açılıştan sonra öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Akbıyık, onlarla sohbet ederek başarılı bir eğitim hayatı geçirmeleri temennisinde bulundu.

Açılışa, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, okulu yapımını üstlenen Dünya İnsani Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara ve vatandaşlar katıldı.