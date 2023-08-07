Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, inşaatı devam eden Adabaşı Kıyasi Şentürk Kur’an Kursunda incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi alan Müftü Şahin, “Adabaşı Kıyasi Şentürk Kur’an Kursumuzu hayırseverlerimizin destekleriyle en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bayburtlu hemşehrilerimizin hizmetinde olacak olan Kur’an Kursumuzda lafzın hâmili, mânânın âmili bir gençlik yetişecek inşallah. Cenâb-ı Hakk hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. Değerli katkılarından dolayı hayırseverlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kısa sürede kursun inşaatının tamamlanması temennisinde bulunan Şahin, çalışma yürüten ekiplere kolaylıklar diledi.