DÜZCE (İHA) – Düzce’de hayırseverlerin destekleriyle İl Emniyet Müdürlüğüne çok sayıda araç alındı. Araçların alınmasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür edildi plaket verildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü araçları hayırseverlerin destekleri ile yenilendi. 34 yeni araç ile Düzce polisine destek veren hayırseverlere yönelik etkinlik düzenlendi. Programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve hayırseverler katılım sağladı. Valilik tarafından başlatılan kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür plaketleri verilirken, Vali Selçuk Aslan, “İl Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kazandırılan yeni hizmet araçlarımız için valiliğimiz koordinasyonunda düzenlenen kampanyaya destek veren hayırsever kurumlara ve iş insanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.