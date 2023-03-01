Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kentte yaşayan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Sosyal market ile yardıma ihtiyacı olan depremzedelere hayırseverlerin bağışladığı gıda malzemeleri ve çeşitli ayni yardımlar ulaştırılıyor.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kentte yaşayan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Sosyal market ile yardıma ihtiyacı olan depremzedelere hayırseverlerin bağışladığı gıda malzemeleri ve çeşitli ayni yardımlar ulaştırılıyor.

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenerek Düzce’ye gelen depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Kendi imkanları ile yakınlarının yanında ya da konutlarda ikamet eden depremzedelerin gıda malzemesi başta olmak üzere çeşitli ayni yardım ihtiyaçları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Afetzedeleri konutlarında ziyaret eden ekipler, yakacak yardımından, giyim ihtiyaçlarına, gıda desteğinden ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda talepler yönünde adrese teslim yapıyor. Hayırseverlerin bağışlarını sosyal market çatısı altında tasnif eden ekipler, yardım etmek isteyenlerle depremzedeleri buluşturarak düzenli çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçeşehir’de bulunan hizmet binasında sürekli olarak bağış kabul eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yardım süreci şekilde devam edeceğini bildirdi.