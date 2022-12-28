Bilecik’te hayırseverler okullarda güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Okula yeni bir kütüphane açan hayırseverler öğrencilerin dualarını alıyor.

Bilecik’te hayırseverler okullarda güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Okula yeni bir kütüphane açan hayırseverler öğrencilerin dualarını alıyor.

Bilecik’te “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’’ projesi ile hayırseverler tarafından Bozüyük Dodurga Ortaokuluna muhteşem bir kütüphane yapıldı. Dodurga halkından merhum Halil İbrahim Vatan adına ailesi tarafından, bir bölümü ise fabrikalarda çalışan Dodurgalı işçilerin katkılarıyla yapılan kütüphane öğrencilerin uğrak yeri oldu.

Kütüphane açılışını gerçekleştiren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Belde halkımız ve öğrencilerimiz adına emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Hayırseverlerimiz öğrencilerimizin ve bizlerin gönüllerinde taht kurdular. Onlara eğitim camiamız adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.