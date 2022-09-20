Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan 2 okul, düzenlenen törenlerle açıldı. Eğitime kazandırılan 2 okuldaki toplam 32 derslikte, yaklaşık 950 öğrenci eğitim görecek.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan 2 okul, düzenlenen törenlerle açıldı. Eğitime kazandırılan 2 okuldaki toplam 32 derslikte, yaklaşık 950 öğrenci eğitim görecek.

İlk tören Umurça Mahallesi’nde, Akın ailesi tarafından yaptırılan 16 derslikli Ömer Akın İlkokulu’nda idi. 19 öğretmenin görev yapacağı 500 öğrencinin eğitim göreceği okulun açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler şiirler okudu. Merhum iş adamı Ömer Akın adına okulu yaptıran oğlu Ögeday Akın, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

“Biz 80’li yıllarda Bodrum’a taşınmıştık. Babam, Bodrum’u çok seviyordu. 2015 yılında babamı kaybettikten sonra amcamla beraber onun adını yaşatacak bir planlama içerisine girdik. Bir gün buradaki okulun önünden geçerken okulun yıkılmış olduğunu fark ettim. Bu, babam için çok iyi bir hayır işi olacaktı”

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise eğitime yaptıkları katkılardan dolayı hayırseverlere teşekkür ederek şunları dile getirdi:

“Bizler için büyük bir mutluluk vesilesi olan bir açılış için buradayız. En hayırlı işlerden birisi hiç şüphesiz ki eğitime olan yatırımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefi hiç şüphesiz ki eğitimle mümkündür. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yatırımdır”

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da hayırseverlere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Arkamızdaki bina bir taş toprak ama içerisinde büyük bir manevi ağırlık var. Bir hayır var. Dolayısıyla burada velilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin üzerinde bir manevi sorumluluk var. Bu sadece bir ad verme değil, bir iyiliğin karşılığı. Dolayısıyla çocuklarımızın buradan iyi insanlar olarak, vatana millete hayırlı evlat olarak mezun olmalarını arzuluyoruz”

Konuşmaların ardından hayırsever Ögeday Akın’a teşekkür plaketi verildi. Tören sonrası katılımcılar okulu gezdi.

Diğer okul açılış töreni de Turgutreis mahallesinde gerçekleştirildi. 30 öğretmenin görev yapacağı, 450 öğrencinin eğitim göreceği 16 derslikli Recai Ahmet Ersan İlkokulu düzenlenen törenin ardından hizmete girdi.