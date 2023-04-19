Niğde’de hayırseverler Ramazan ayında veresiye defteri silme geleneğini sürdürdü.

Niğde’de 4 hayırsever, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 15 ailenin bir bakkala olan borcunu ödedi. Merkez Selçuk Mahallesi’nde bakkallık yapan Zeki Şener, 4 yıldır Ramazan ayında hayırseverlerin, ihtiyaç sahibi ailelerin kendisine olan borçlarını ödediğini söyledi. Şener hayırseverlerin, durumu iyi olmayan aileler için de gıda kolisi hazırladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Ramazan ayında yine hayırseverler geldi, durumu zayıf olan ailelerin borçlarını sildirdi. Hayırseverler gelip durumu iyi olmayan ailelerin borçlarını sordu. 4 hayırsever dükkânımıza gelerek 15 kişinin yaklaşık 4 bin TL olan borcunu sildi. Biz de veresiye alışveriş yapan müşterilerimize ilettik, onların dualarını aldılar. Hayırsever insanlara teşekkür ediyoruz. Bu gelenek 4 yıldır devam ediyor. Ayrıca depremzedelerimiz için yardımlar aldık, onları teslim ettik. Başka hayırseverler de gıda kolisi yardımında bulundu, biz de ihtiyacı olan ailelerimize gıda kolilerini teslim ettik. Allah hepsinden razı olsun."