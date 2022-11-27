Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, yüzlerce aileye soba dağıttı.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, yüzlerce aileye soba dağıttı.

Küçükken kendisi çadırda yaşayan ve şuanda adeta bütün gününü çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adayan Ogün Sever Okur, merkez Yüreğir ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere soba dağıttı.

Okur, kendi ve hayırseverlerin yardımıyla aldığı yüzlerce sobayı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Ogün Sever Okur, yardımların devam edeceğini söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl bu kampanyamıza 150 kişi katılmıştı. Bu sene ise daha ilk dağıtımımızla yüzlerce aileye ulaştık. Bu kış sobasız hiçbir aile kalmasın diye çabalayacağım. İnşallah elimden geldiğinde yardımlar sürekli devam edecek” dedi.