Hayırsever iş insanı Can Mehmet Sivsioğlu tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanesine 2 adet ultrason cihazı bağışı yapıldı.

Başhekim Togan cihazların bağış töreninde yaptığı konuşmasında bağışı yapılan ultrason cihazlarının ameliyathanede organ nakil hastalarının yanı sıra bir çok hastanın rahatsızlıklarının tanı ve teşhislerini kolaylaştıracağını ve tedaviler için doğru karar verme sürecini hızlandıracağını belirterek, hayırsever iş insanı Can Mehmet Sivsioğlu’na bağışlarından dolayı teşekkür etti. Başhekim Togan, Sivsioğlu ailesinin daha önce de hastane sağlık kurulu odalarının mobilya tefrişatının yapılmasına bağışlarıyla katkıda bulunduklarını belirterek, “Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever iş insanı Can Mehmet Sivsioğlu yaptığı açıklamada, “Ben hastaneye sedye ile yatarak geldim, evvela Allah’ın izni, ardından da doktorlarımızın sayesinde şifa buldum ve yürüyerek hastaneden taburcu oldum. Memleketimizin her köşesi ayrı güzel, eğitim ve şifa ocağı hastanemizi seviyorum. Rahmetli babamızdan öğrendiğim gibi Muğla’mızın en büyük hastanesine bağış yapmaktan mutlu oluyorum. Bundan sonra da yine aynı şekilde ömrüm yettiği sürece bağışlarımı sürdüreceğim. Bağışımız hastalarımızın şifalarına, mutluluklarına sebep olsun inşallah. Aşık Veysel’in dediği gibi ‘Biz gideriz adımız kalır, dostlar bizi hatırlasın’ şu fani dünyada ismimiz kalsın” dedi.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan tarafından hayırsever iş insanı Can Mehmet Sivsioğlu’na hastaneye katkıları nedeniyle plaket verilirken, cihaz bağışı ile ilgili Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen törene; hayırsever iş insanı Can Mehmet Sivsioğlu ve ailesinin yanı sıra, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, Başhekim Yardımcıları, Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Huddam, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Önder Özcan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palancıoğlu, yardımcıları, Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü ekibinden İsmail Çatal, Nimet Şahin ile sağlık çalışanları katıldı.