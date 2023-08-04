Kırklareli’nde bir hayırsever tarafından yaptırılacak olan aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesine bir hayırsever tarafından 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak. Lüleburgaz Behçiye-Lütfü Vatansever Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü bugün imzalandı. Valilik toplantı salonundaki protokol imza törenine Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bağışçı Dr. Rasim Vatansever ile ailesi katıldı.

Törende konuşan Vali Ekici, aile sağlığı merkezinin beldeye her anlamda katkıda bulunacağını ifade ederek, “Lüleburgaz ilçemiz Büyükkarıştıran beldesinde aile sağlığı merkezi yapmak üzere bize başvuran Rasim Vatansever beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Kendisi de bir doktordur, konunun bilincindedir. Halka hizmet edeceğimiz bu aile sağlığı merkezinin her anlamda ilimize katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi.

Ekici, bağışçı Dr. Rasim Vatansever’e örnek davranışı için teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.