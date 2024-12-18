Antalya’nın Finike ilçesinde iş adamı ve oğulları ile birlikte 2 milyon 500 bin TL değerindeki OCT (Optik Koherens Tomografi) cihazını Finike Devlet Hastanesine hibe etti. OCT cihazının, göz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde hayati bir rol oynadığını ifade eden Göz Doktoru Semih Öner, "Bu cihazdan önce hastalarımızı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etmek zorunda kalıyorduk. Artık elimiz çok daha güçlü” şeklinde konuştu.

Finike ilçesinde Selahattin Onur, oğulları Abdullah ve Oğuzhan Onur Antalya’nın batısında hiçbir devlet hastanesinde bulunmayan OCT isimli 2 milyon 500 bin TL değerindeki göz arkası tomografi cihazını alarak, Finike Devlet Hastanesine bağışladı.

“Artık sevkler azalacak”

OCT cihazının, göz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde hayati bir rol oynadığını ifade eden Göz Doktoru Semih Öner, cihazın özellikle sarı nokta hastalığı, nörolojik sorunlar ve ödem gibi rahatsızlıkların tespitinde kullanıldığını belirtti. Öner, “Bu cihazdan önce hastalarımızı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etmek zorunda kalıyorduk. Artık elimiz çok daha güçlü” diye konuştu.

“Finike Devlet Hastanesinde artık ücretsiz”

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Kurt ise bağışın bölge halkı için önemine vurgu yaparak, “Vatandaşlarımızın devlet hastanesi dışında 3 bin TL’ye yaptırdığı bu muayene artık hastanemizde ücretsiz yapılacak” dedi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik ise Onur ailesinin bölgedeki sağlık ve eğitim alanındaki katkılarına dikkat çekerek, “Selahattin Onur’a ve ailesine teşekkür ediyoruz. Bu bağışla sağlık alanında önemli bir ihtiyacımız karşılanmış oldu” dedi.

Törenle teslim edildi

Hastanede gerçekleştirilen devir teslim törenine Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, Başhekim Yücel Kurt, İlçe Sağlık Müdürü Serkan Yiğit, Hastane Müdürü Tamer Yiğit, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Bayar, Gençlik Kolları Başkanı Bülent Karakaş, hastane personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

İlk muayene yapıldı

Devir teslim töreni sırasında, önceki dönem Finike Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Uygun’un OCT cihazı ile göz muayenesi katılımcıların huzurunda gerçekleştirildi. Törenin ardından davetlilere yöresel lezzetlerden köle aşı ikram edildi.

Finike Devlet Hastanesi’nde üç uzman göz doktoru (Semih Öner, Nuray Yazıcı ve Yıldırım Kocapınar) görev yapıyor ve OCT cihazıyla yapılan muayeneler artık bölge halkına ücretsiz olarak sunulacak.