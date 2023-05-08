Eskişehir’de 18 yıl önce tarihi Odunpazarı bölgesine yapılan bir hayır çeşmesi musluklarının sökülmesi sonucunda yıllardır kullanılmaz durumda bulunuyor.

İlçenin Karapınar Mahallesi Dalokay Sokağı’nda bulunan ve 2005 yılında Zübeyde Şimşek isminde bir hayırsever vatandaş tarafından hayrat olarak yaptırılan Hacı Zübeyde Şimşek Çeşmesi, yıllardır bakımsızlık nedeniyle dört çeşmesi çalışmıyor. Yıllardır tahrip edilmesi nedeniyle orijinalliğini kaybeden çeşme, duvarlarına spreyle yazılan anlamsız yazılar nedeniyle kötü bir görüntü oluşturuyor. Çeşmenin dört duvarındaki muslukların 3-4 yıl önce belediye görevlileri tarafından sökülüp götürüldüğünü iddia eden bölge halkı, duvarlarına yazılan yazıların yakışmadığını belirtti. Vatandaşlar çeşmenin musluklarının tekrar takılıp tekrar faaliyete geçirilmesini de istediğini dile getirdi.