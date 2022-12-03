Aydın’ın Söke ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Aydın, her geçen gün gelişen sağlık imkanları ile büyüme kaydederken, hayırsever vatandaşların da destekleri artmaya devam ediyor. Bu çerçevede Söke ilçesi Yenikent Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl imzalanan protokol ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım işinde mutlu sona ulaşıldı. Hayırsever Ayten Özbaş tarafından eşi Ahmet Özbaş ile kendi adını taşıyan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Gerçekleştirilen açılış törenine katılan hayırsever Ayten Özbaş, eşi ile birlikte böyle bir yeri yaptırmak istediklerini ve bu hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığına dikkat çekti.

Açılış töreninde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise hayırsevere teşekkür ederek, Aydın genelinde hayırsever vatandaşları eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere birçok alanda kalıcı eserler bıraktığını belirtti. Düzenlenen törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile kurum müdürleri katıldı.