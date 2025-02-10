Uşak’ta hayırsever Nori Demir tarafından yaptırılan Naime-Nori Demir İmam Hatip Ortaokulu Vali Aktaş’ın ve protokol üyelerinin katıldığı törenle açıldı.

Açılış törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak AK Parti Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Hayırsever Nori Demir ve eşi Naime Demir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşıyla başlamasının ardından konuşma yapan Uşak Valisi Naci Aktaş, "Buraya gelmeden önce ilimizde hayırseverlerin yaptığı okullar ile ilgili veri alarak geldim. Son 40 yılda bir kısmı ek ders olmakla birlikte 59 tane okul yapmışız. Bu ilimizin ne kadar eğitim ve hayırsever olduğunu gösteriyor. Bu anlamda katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle teşekkürü Naime teyzemize ve Nori amcamıza yapıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Duam, temennim ve dileğim buradan ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı başarılı evlatlar yetişmesidir." dedi.

Okul yaptırmanın müthiş bir duygu olduğunu ve en büyük zenginlik olduğunu söyleyen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; "Eğitim yuvası gerçekten büyük önemli bir varlığımız. Çocuklarımızın geleceği bizim en çok zenginliğimiz. Çocuklarımızın ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlat yetiştirmemiz bizimde bir geleceğimiz demektir. Bütün evlatlarımızın doğru bir şekilde yetiştirmek için Nori amcamıza ve ailesine teşekkür ediyorum. Okulumuzun başta velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bir okul yaptırmanın hayali olduğunu dile getiren Hayırsever Nori Demir; "Hayatım boyunca, böyle bir hayır işine vesile olmayı hayal ettim. Bugün bu hayalimin gerçekleşmesine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Rabbime bu güzel günü bana nasip ettiği için şükrediyorum. Bu süreçte en büyük destekçilerim olan eşime, oğullarıma, gelinime ve torunlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca okulun yapımında emeği geçen hepsine minnettarım, Allah hepsinden razı olsun. Bu hayır işimizin herkese ilham vermesini diliyorum." dedi.

Eğitime sunulan her katkı, aslında bir insan yetiştirmeye yapılan en büyük yatırım olduğu ve bu vesileyle hayırsever Nori Demir ve ailesine teşekkür ettiğini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel; "Bu okul, sadece akademik başarıya odaklanan bir kurum olmanın ötesinde, millî ve manevi değerlerine bağlı, ahlaklı ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim yuvasıdır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nuruyla gönüllerini aydınlatan, ayetlerin hikmetini ve mesajını kalplerinde taşıyan öğrencilerimiz, hafızlık eğitimiyle hem ilim hem de irfan sahibi olacaktır. Kutsal kitabımızı ezberleyerek yalnızca zihinlerini geliştirmekle kalmayacak, ruhlarını da bilgiyle besleyecekler; aldıkları bu kıymetli eğitimle hayatlarının her alanında birer rehber hâline geleceklerdir. dedi.

12 sınıflı olan Naime-Nori Demir İmam Hatip Ortaokulu protokol üyelerin kurdeleyi kesmesiyle açıldı. Ardından protokol üyeleri okulu gezerek öğrencilerle sohbet ettiler.