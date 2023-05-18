Aydın’da sosyal proje ve etkinlikleri ile vatandaşların gönlünde taht kuran ilkokul öğrencilerinin okul ortamları hayırseverler tarafından yenileniyor.

Sultanhisar ilçesi Kabaca İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, okullarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi için hayırseverlerden destek istedi. Bu çağrıya duyarsız kalmayan hayırseverler sobayla ısıtılan sınıflara önce klima aldılar. Ardından da akıllı tahtasından sosyal etkinlik sınıfına kadar A’dan Z’ye okulu yeniden donatmaya başladılar.

Uzun yıllardır ülke genelinde gönül köprüleri kuran öğrencilere hayırseverler tarafından başlatılan ‘bir dokun, bin doku’ projesi ile el uzatan hayırseverler çocukların mutluluğuna ortak oldu. Basında yer alan haberleri izleyen ve okulun ihtiyaçlarına duyarsız kalmayan hayırseverler okula yaptıkları ziyaretlerin ardından kolları sıvayarak ilk etapta okuldaki 2 sınıfta eğitim gören 27 öğrencinin eğitim gördüğü 2 sınıfa birer adet akıllı tahta aldı. Hemen ardından yıllardır soba ile ısınmaya çalışan öğrencilere kışın sıcacık bir ortamda eğitim görmeleri için klimalar takıldı. Eğitimde sosyal yönlerinin de gelişmelerini sağlamak için yeniden kolları sıvayan hayırseverler bu kez de atıl durumdaki bir büyük depoyu teknoloji ve sosyal etkinlik sınıfına dönüştürmeye başladı. Laminat parkesinden boyasına, klimasından penceresine, kütüphanesinden masalarına kadar depoyu baştan sona yenileyerek çocukların eğitim yuvası haline getirmeye başladılar.

Sultanhisar Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya ve öğrenciler, desteklerinden dolayı hayırseverlere çok teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

“Devletimiz gibi bizler de yanlarında olmaya devam edeceğiz”

Öğrencileri okullarında ziyaret eden hayırseverlerden Erol Eryılmaz, yanında getirdiği hediye kitapları öğrencilere teslim ettikten sonra çocukları çok sevdiğini ve onların eğitiminde bir nebze de olsa katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Okulumuzun bazı eksikleri vardı. Biz de kendi elimizden geldiği kadar destek vermeye karar verdik. Dün olduğu gibi bugün de tüm öğrencilerimize gerekeni gösterip onlara yardımcı olacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımız için devletimiz gibi bizler de yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.