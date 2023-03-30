Konya’nın Kulu ilçesinde gurbetçi bir vatandaş markette bulunan veresiye defterini satın alarak mahalledeki borcu olan herkesin tüm borcunu sildi.

Kulu ilçesi Celep Mahallesi nüfusuna kayıtlı yurt dışından yaşayan bir vatandaş Celep Mahallesi Muhtarı Güven Yaşar aracılığıyla mahallede bulunan marketteki veresiye defterini satın alarak borcu olan mahallelinin borçlarını sildi. Celep Mahalle Muhtarı Güven Yaşar, yurt dışında yaşamakta olan vatandaşın isimin açıklanmasını istemediğini belirterek, “Yurt dışında yaşayan hayırsever vatandaşımız, hayırlı mübarek ay içerisinde bana ulaştı. Markette bulunan alacak verecek defterini hesaplatıp borçları ödemek istedi. Bu istek sonrasında ben de mahalle marketine giderek olan borç alacağı defteri hesaplayıp çıkan miktarın tamamını ödeyeceğimi söyledim. Mahalle marketimizin sahibi de yüklü miktarda olan borcun ne kadar olduğunu bana söyledi. Ben de tüm borcu ödeyerek borç defterini satın aldım. Hayırsever vatandaşımızdan Allah razı olsun” dedi.