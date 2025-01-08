Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine Şakir-Sultan Köroğlu ailesi tarafından Otorefraktometre ve Ekokardiyografi kalp Ultrason cihaz bağışı yapıldı.

Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan sağış töreninde yaptığı konuşmasında, “Bağışı yapılan cihazlardan birisi göz polikliniklerinde gözün optik kusurlarını ve kırma kusurlarını (miyop, hipermetrop, astigmatizm) otomatik ölçmek için kullanılacak medikal bir cihaz. Ekokardiyografi cihazımız da koroner yoğun bakım ünitesinde, kalbin canlı görüntülerini elde etmek amacıyla ses dalgalarını kullanan bir görüntüleme yöntemi olup, bu sayede kalp boşlukları, kalp kapakçıkları, kalp kası ve kalpten çıkan ana damarlar (aort ve pulmoner arter), mevcut olabilecek yapısal hastalıklar açısından detaylı biçimde incelenebilir ve kalpteki problemler teşhis edilebilmesini sağlayacak önemli bir cihazdır. Cihazlar sayesinde hastaların rahatsızlıklarının tanı ve teşhisleri kolaylaşacak ve tedavileri için doğru karar verme süreci de kısalarak hızlanacaktır. Hayırsever Şakir Köroğlu’na yaptıkları bu anlamlı bağış için teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever Şakir Köroğlu da ailesi adına gerçekleştirdiği bağış ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geldik, gidiyoruz, iyi bir şeylere vesile olduksa ne mutlu bizlere. Kanuni Sultan Süleyman’ın da dediği gibi ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sağlığımız her yaşta önemli. Ailem adına yaptığınız bu jestiniz için biz de size teşekkür ederiz” dedi.

Başhekimlik toplantı salonunda yapılan cihaz bağış törenine; hayırsever Şakir Köroğlu ve oğlunun yanı sıra yakın arkadaşı Şükrü Arslan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, Başhekim Yardımcıları, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Altun, Prof. Dr. Özcan Başaran, İdari Mali İşler Müdür İsmail Aran, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem Palançıoğlu, yardımcıları ile klinik mühendislik birimi çalışanı katıldı.