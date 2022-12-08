Bursalı iş insanı ve avukat Hakan Dinçtürk, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun akademik ve fiziki altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 250 bin TL bağışta bulundu. Üniversite Yönetimi, yapılan bağış üzerine MYO’da bulunan bilgisayar laboratuvarına hayırsever iş insanının annesinin adını verme kararı aldı.

Bursalı iş insanı ve avukat Hakan Dinçtürk, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun akademik ve fiziki altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 250 bin TL bağışta bulundu. Üniversite Yönetimi, yapılan bağış üzerine MYO’da bulunan bilgisayar laboratuvarına hayırsever iş insanının annesinin adını verme kararı aldı.

İş insanı ve avukat Hakan Dinçtürk, merhum annesi Asuman Dinçtürk’ün adını yaşatmak amacıyla üniversiteye özel bir destekte bulundu. BUÜ Sağlık Hizmetleri MYO’nun genel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’na 250 bin TL bağışta bulunan Hakan Dinçtürk, hazırlanan protokole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü ile birlikte imza attı. Yapılan protokol ile MYO’da bulunan bilgisayar laboratuvarının adının Asuman Dinçtürk Bilgisayar Uygulama Laboratuvarı olarak değiştirilmesi yönünde karar aldı.

“Bursa, her zaman üniversitesine sahip çıktı”

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’nın üniversitesi olmaktan her zaman gurur duyduklarının altını çizdi. “Bu şehir, üniversitesine her zaman sahip çıkmıştır. Bu şehrin hayırsever insanları fazladır. Bizleri desteklemekten asla geri kalmamışlardır. Hakan Dinçtürk Bey de onlardan birisidir” diyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Meslek Yüksekokulumuzdaki bir takım iyileştirme çalışmalarını da onun sayesinde gidermiş olacağız. Üniversitemize bir tuğla, bir taş olsun destek veren herkesten Allah razı olsun. Kazancınız bol olsun. Nice hayırlara ve güzelliklere imza atmak nasip olsun. Eksik olmayın” açıklamasında bulundu.

Eğitim en değerli konu!

Avukat Hakan Dinçtürk ise eğitimin kendileri için en değerli konularınbaşında geldiğini vurguladı. İşçi emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak son derece zor koşullarda okuduklarını aktaran Hakan Dinçtürk; “Eğitim hayatının zorluklarını ve sıkıntılarını birebir yaşayan birisiyim. O yüzden elimizden geldiği kadar, imkânlarımız ölçüsünde bu alanda yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Öğrenciler için bazı burs girişimlerimiz da oluyor. Eğitime yaptığımız destek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

MYO Müdüründen eski dostuna teşekkür

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Sinan Çavun da; “Bursa’ya ve bu şehrin değerlerine sahip çıkan eski dostum Hakan Dinçtürk Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Kendisine eksikliklerimizi aktardık. Daha sözümüzü bitirmeden destek olma sözü verdi. Bizim için yeri her zaman ayrı olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.