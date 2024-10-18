Karabük’te demir çelik sektörü ile uğraşan hayırsever iş insanı Osman Yeşilyurt’un desteğiyle inşa edilecek 16 derslikli ortaokulun yapım protokolü Valilik’te imzalandı.

Şirinevler Mahallesi’nde planlanan okulun yapım protokolü, Vali Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve hayırsever iş insanı Osman Yeşilyurt’un katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda imzalandı.

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, hayırsever iş insanına eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, " Karabük Valiliği ve hayırsever iş insanımız Osman Yeşilyurt ile Şirinevler Mahallesi’ndeki okulun yapımı için bir araya geldik. Şu an arsa halinde bulunan bu alanda yapılacak olan 16 derslikli okulun tamamı, iş insanımız Osman Yeşilyurt’un desteği ile inşa edilecek. Devam eden görüşmeler neticesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay alınarak protokol aşamasına gelindi. Protokol imzalanır imzalanmaz, okulun yapım sürecinin hızla başlatılması ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanmakta. Okul tamamlandığında, her çocuğumuzun diplomasında ve okul kayıtlarında hayırsever iş insanımız Osman Yeşilyurt’un ismi yer alacak; böylece kendisinin adı kalıcı olarak yaşatılacak. Karabük’te eğitime yapılan katkılar ve geleceğimiz olan çocuklarımıza sağlanan bu destekler için Osman Yeşilyurt’a ve Yeşilyurt ailesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz. Karabük’le gönül bağı olan tüm iş insanlarımızı da bu tür eğitim yatırımlarına katkı sunmaya davet ediyoruz.” dedi.