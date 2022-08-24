İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Ortaca Mahallesi mevkiinde, Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa Çekiç (39) ile eşi Özlem Çekiç (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki çocukları M.Ç. (8) ile H.E.Ç. (3)’de yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Mustafa Çekiç’in Eskişehir Ticaret Odası Meclis Divan Katibi olduğu ve geçtiğimiz yıllarda babası Hasan Çekiç adına Emirdağ ilçesinde ortaokul yaptırdığı belirtildi. Karı koca çiftin cenazelerinin Eskişehir’de toprağa verileceği belirtildi.

Tarihi kilise, anıt müze bilim ve sanat merkezi oluyor

Tarihi kilise, anıt müze bilim ve sanat merkezi oluyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.