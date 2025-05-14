Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde bulunan Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hayırsever iş insanı Rıfat Güpgüpoğlu’nun katkılarıyla önemli eğitim yatırımlarına kavuştu. Eğitime, gençliğe ve geleceğe gönülden inanan Güpgüpoğlu, hem okulun hem de öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladı.

Uzun yıllardır bölgeye ve ülkeye kazandırdığı değerlerle takdir toplayan Rıfat Güpgüpoğlu, okul müdürü Recep Islak ile yıllara dayanan güçlü dostlukları sayesinde Çaycuma’daki eğitim yatırımlarında öncü rol üstlendi. Müdür Islak’ın girişimleri ve Güpgüpoğlu’nungönüllülüğüyle ilçeye kazandırılan 3 modern okul binası, eğitimin niteliğini yükselten projeler arasında yer aldı. Güpgüpoğlu’nun son katkılarından biri, öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştirmelerine olanak sağlayan sanat resim atölyesinin kurulması oldu. Tüm malzemelerin teminiyle hayata geçirilen atölye, öğrencilerin estetik ve yenilikçilik alanında kendilerini ifade etmelerine imkan tanıyor. Ayrıca okulun Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı için bağışladığı kuluçka makinesi, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini destekleyerek mesleki becerilerine katkı sunuyor. Bu destekler sayesinde öğrenciler yalnızca üretimi değil, aynı zamanda sanatı da yaşayarak öğreniyor; bilimle ve estetikle şekillenen bir eğitim ortamında yetişiyorlar. Okul yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak Çaycuma Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak; eğitime, gençliğe ve geleceğe yürekten inanan hayırsever iş insanı Rıfat Güpgüpoğlu’na minnettarız.

Bölgemize ve ülkemize uzun yıllardır birçok değer kazandıran, eğitime verdiği destekle her zaman takdir toplayan hayırsever iş insanı Rıfat Güpgüpoğlu, okul müdürümüz Recep Islak ile uzun yıllara dayanan manevi baba-oğul ilişkileri ve dostluklarının neticesinde okulumuza da güzel çalışmalar yapılmasına önderlik etmektedir. Recep Islak ve Rıfat Bey’in bu sıkı dostlukları neticesinde müdür beyin girişimleri ve Rıfat Bey’in yüce gönüllülüğüyle ilçemize kazandırılan 3 adet modern okul binasının eğitim alanına katkısı yadsınamaz. Bu iki güzel insanın devam eden muhterem dostlukları vesilesiyle Rıfat Güpgüpoğlu Bey, öncelikle okulumuza sanat resim atölyesi kurulması için tüm malzemelerin temin edilmesini sağlamıştır.

Ayrıca Okulumuzun Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanına kazandırdığı kuluçka makinesi ile öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerini güçlendiren, mesleki becerilerine katkı sunan Rıfat Bey’in bu kıymetli katkıları sayesinde; öğrencilerimiz yalnızca üretimi değil, sanatı da hissederek öğreniyor; hem bilimle hem estetikle gelişen bir eğitim ortamında büyüyorlar.

Eğitime olan bu güçlü inancı ve gönülden desteğiyle bir okulun değil, bir neslin kalbine dokunan Rıfat Güpgüpoğlu’na tüm eğitim ailemiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."