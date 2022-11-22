Bingöllü iş adamı Özgür Aslan, ilkokul öğrencilerine bot ve mont yardımında bulundu.

Bingöllü iş adamı Özgür Aslan, ilkokul öğrencilerine bot ve mont yardımında bulundu.

Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Döşengi ve Kürdan ilkokullarında eğitim gören öğrencilere iş adamı Özgür Aslan tarafından bot ve mont yardımı yapıldı. Fırsat buldukça memleketinde eğitim gören çocuklara yardımda bulunduğunu belirten Aslan, çocukların yarınlarının bir parçası olduğunu bu nedenle mutlu bir ortamda eğitim hayatlarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Bot ve montlarını alan çocuklar da iş adamı Aslan’a teşekkür etti.