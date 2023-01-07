Eğitim ve kültür faaliyetlerine büyük önem veren, birçok öğrenciye burs temin eden, okul, cami ve öğrenci yurdu yapımına katkı sağlayan, Malatyalı hayırsever Diş Hekimi Merhum Hasan Hacıevliyagil anısına kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Eğitim ve kültür faaliyetlerine büyük önem veren, birçok öğrenciye burs temin eden, okul, cami ve öğrenci yurdu yapımına katkı sağlayan, Malatyalı hayırsever Diş Hekimi Merhum Hasan Hacıevliyagil anısına kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Çöşnük Mahallesinde bulunan İsmail Kahraman Yükseköğretim Öğrenci Yurdunda, Birlik Vakfı ve merhum Hasan Hacıevliyagil’in ailesinin katkılarıyla yapılan kütüphanenin açılışına, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Onur Demez, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ve merhum Hasan Hacıevliyagil’in ailesi katıldı.

Programda konuşan Vali Şahin, “Bugün Hasan Hacıevliyagil Kütüphanesini Birlik Vakfı’nın öğrenci yurdunda açıyoruz. Çok kıymetli bir toplulukla beraberiz. Kitapla, kütüphane ile kültürle haşır neşir olmak çok güzel bir duygu. Bize de çok kıymetli bir kitap hediye ettiler, kendimizi bugün çok kârlı hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda katılımcılara, Ezel Elverdi’nin “Nurettin Topçu-Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar” isimli eseri hediye edildi.