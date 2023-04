Denizli’de hayırsever bir gurbetçi vatandaşın desteğiyle, her akşam 130 kişi restoranda ücretsiz iftar yapıyor.

Denizli’de isminin açıklanmasını istemeyen bir gurbetçinin desteğiyle, her aksam Sırakapılar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir restoranda 130 kişi ücretsiz iftar yapıyor.

Ramazan ayı başından bu yana binlerce kişinin ücretsiz iftar yaptığı restoranın sahibi Ahmet Suluoğlu, “Bu yıl Ramazan ayı öncesinde gurbetçi bir hayırseverimiz, buradaki akrabaları aracılığıyla bize ulaştı. Her aksam iftara sponsor oldu. 130 kişi kapasiteli restoranımızda halkımıza ücretsiz iftar yemeği veriyoruz. Hayırsever gurbetçimizin desteğiyle her akşam restoranımızda dualarla iftarımızı açıyoruz. Mübarek ayın başından bu güne kadar binlerce vatandaşımızla birlikte iftarımızı yaptık. Allah kabul etsin. Allah birliğimizi bozmasın. Hayırseverimizin kesesine bereket. Ücretsiz iftarımız, Ramazan ayı sonuna kadar her akşam farklı bir menüyle devam edecek” dedi.