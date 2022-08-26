Mardin’in Kızıltepe ilçesinde esnaflık yapan Abdulkadir Özmen, 2 yıldır perşembe ve cuma akşamları sokak sokak dolaşarak çocuklara yazın dondurma kışın da çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde esnaflık yapan Abdulkadir Özmen, 2 yıldır perşembe ve cuma akşamları sokak sokak dolaşarak çocuklara yazın dondurma kışın da çeşitli hediyeler dağıtıyor.

Kızıltepe Mezopotamya Mahallesinde yaşayan emlakçı Abdulkadir Özmen kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin de desteğiyle 2 yıldır perşembe ve cuma akşamları çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyor. Yaza girdiğimizden beri sokak sokak gezerek çocuklara dondurma dağıtan Özmen, büyük takdir topluyor. Bunu Allah rızası için yaptığını söyleyen Özmen, "Yaklaşık iki yıldır dağıtım yapıyoruz, çocukları sevindiriyoruz. Kışın meyve suyu, çikolata, kek dağıtıyoruz. Yaz boyunca da sürekli dondurma dağıtıyoruz. Dondurmacı amca da bizim sponsorumuzdur. Allah sizden eş ve dostlardan razı olsun. Onlar da bize destek oluyorlar. Hep beraber çocukları gülümsetiyoruz ve gülümsetmeye devam edeceğiz” dedi.

Dondurma almak için sırada bekleyen Cemil Akkaya ise “Abdulkadir usta bize dondurmalar getiriyor. Ondan çok razıyız. O bizleri, çocukları sevindiriyor” diye konuştu.