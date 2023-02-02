Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Almanya’da yaşayan Mete Duman isimli hayırsever vatandaş tarafından elbise ve ayakkabı bağışı yapıldı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Almanya’da yaşayan Mete Duman isimli hayırsever vatandaş tarafından elbise ve ayakkabı bağışı yapıldı.

Almanya’da yaşayan Mete Duman isimli hayırsever vatandaş tarafından 30 çift ayakkabı ile 203 adet elbise bağışı yapıldı Bandirma.com adlı site aracılığı ile yapılan ihtiyaç sahiplerine dağıtımda Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve Bandırma Kent Konseyi Genel Sekreteri Kemal Hazal Görkem ile Bandırma İlçesi mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için mahalle Muhtarları aracılığı ile dağıtım gerçekleştirildi. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, "Bu kış gününde böyle bir bağışta bulunan Mete Duman beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Bu tür bağışların artması ümidi ile bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Teşekkürler." dedi.