Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Hayırlı Hizmetler Vakıf tarafından ’Mecnunlar’ olarak tabir edilen vatandaşlara yönelik olarak her yıl düzenlenen geleneksel buluşma günü düzenlendi.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan Mecnunlar için her yıl düzenlenen geleneksel buluşma, bu yıl 3. kez gerçekleşti. Hayırlı Hizmetler Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bir araya gelerek birlikte yemek yiyip sohbet ederek hoş vakit geçirdiler. Ayrıca katılımcılara hediyeler de verildi.

Hayırlı Hizmetler Vakfı tarafından organize edilen etkinlikte mecnunlar için hazırlanmış olan hediyeler tek tek takdim edildi.