Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde bulunan Highway Outlet Alışveriş Merkezi’nin ev sahipliğinde depremzedeler için yapılan hayır çarşısında toplanan gelirle alınan 4 konteyner ve çok sayıda yardım malzemesi deprem bölgesi Adıyaman’a gönderildi.

Highway Outlet Alışveriş Merkezinin ev sahipliğinde depremzedeler için hayır panayırı düzenlendi. Hafta sonları yapılan panayıra ev kadınları evlerinde yaptıkları yiyecekleri getirirken, STK ve kurumlar destek verdiler. 2 hafta sonu yapılan panayırda binlerce TL para toplandı.

Toplanan paralarla 4 adet konteyner, 150 adet ev aleti, 100 adet kadın hijyen kolileri ve çeşitli yardım malzemeleri gönderildi.

Adıyaman’a gönderilen 4 konteyner 4 farklı ailenin yaşayabileceği konfora sahip. Mutfak, banyo ve bir çok detayın düşünüldüğü konteynerler 5 kişinin bir ailenin yaşayabileceği ifade edildi.