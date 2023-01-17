Bilecik’te bir okulda geçtiğimiz Yerli Malı Haftası’nda toplanan paralarla 10 adet kedi köpek kulübesi yapıldı.

Bilecik’te bir okulda geçtiğimiz Yerli Malı Haftası’nda toplanan paralarla 10 adet kedi köpek kulübesi yapıldı.

Bilecik’te eğitim veren bir okulda geçtiğimiz ay düzenlenen Yerli Malı Haftası nedeniyle hayır panayırı kuruldu. Okulun velileri tarafından evlerinde hazırladıkları yiyecekler çocukları tarafından diğer öğrencilere satıldı. Panayırda yaklaşık 10 bin TL gelir ise sokak hayvanlarına kullanılacağı açıklandı. Toplana paradan alınan ahşap ve çatı kaplama malzemelerini Bilecik Belediyesi atölyesinde ustalar tarafından sokak hayvanları için kulübü yapıldı. 10 adet kedi ve köpek kulübelerini kenttin farklı noktalarına yine öğrenciler tarafından bırakılacağı öğrenildi.