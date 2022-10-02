Bursa’da bir esnaf dükkanının önüne koyduğu sebille 15 yıldır ücretsiz soğuk su dağıtıyor.

Bursa’da bir esnaf dükkanının önüne koyduğu sebille 15 yıldır ücretsiz soğuk su dağıtıyor.

Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde esnaflık yapan Arif Soydan (60) çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çocukken ücretsiz soğuk su içtiği sebillerden kendisi de kurmak isteyen esnaf bu hayalini 15 yıl önce gerçekleştirdi. Bin dolar ücret ödeyerek aldığı soğuk su sebilini dükkanının önüne koyarak ’herkes su içebilir’ yazısı astı. Buradan geçen vatandaşlar ücretsiz olarak su içerek hayır sahibine dua ediyor. Düzenli su içmeye gelen vatandaşların olduğu sebilden her gün çok sayıda vatandaş faydalanıyor.

Bursa’nın farklı noktalarına bu hizmeti çoğaltmayı hedeflediğini ifade eden Arif Soydan, "Bu benim çocukluk hayalimdi hayalimi gerçekleştirdim. Çocukken ben de böyle hayır sebillerinden su içerdim. Şimdi ben de dükkanınım önüne kurarak herkesin faydalanmasını sağladım. Tek gayem hayır dua almak şehir dışından Bursa’ya gelip bu sebilden su içenler var her gün düzenli gelip içenler var, onların ettiği dualar beni mutlu ediyor" dedi.