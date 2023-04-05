Bağcılar’da 2007 yılından beri hizmet eden Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı, bugün kadar ihtiyaç sahibi 83 bin 335 aileye toplam 626 bin 745 kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Çarşıdan son dönemde deprem bölgesinden gelen vatandaşlar da yararlanıyor.

Bağcılar’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin yazlık ve kışlık giyim ürünleri Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı tarafından karşılanıyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenler, Bağcılar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuyor. Müdürlük tarafından sosyo ekonomik durumları araştırılıp uygunluğu tespit edilen aileler, bu hizmetten faydalanıyor. Belirlenen ailelerin hesabına alışveriş puanları yüklendikten sonra kısa mesaj ile de bilgilendirme yapılıyor. İlçe sakinleri, kendilerine SMS ile gönderilen şifreyle butik bir mağaza olarak tasarlanan Hayır Çarşısı’ndan geniş yelpazede sunulan giyim ürünlerinden hiçbir ücret ödemeden alıyor. Hayır Çarşısı’na günde ortalama 70-100 kişi uğruyor. Bayram gibi özel günlerde ise bu sayı günlük 300-400 oluyor. Buradaki hizmetten son bir aydır Kahramanmaraş merkezli depremden sonra İstanbul’a gelen depremzedeler de yararlanıyor.

Veren el ile alan elin buluşma noktası

Yoğun ilgi gören çarşıdan 2023’ün ilk 3 ayında 3 bin 937 aile yararlandı. Her yaştan aile ferdine 52 bin 586 giysi dağıtıldı. Öte yandan Hayır Çarşısı’nın kuruluşundan bu yana geçen 16 yılda ise 83 bin 335 aileye ulaşıldı. Bu süreçte başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine ayakkabıdan gömleğine kadar toplam 626 bin 745 giyim ürünü dağıtıldı.

Hayır Çarşısı’nın önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Göreve geldikten sonra ilk yaptığımız işlerden biri veren el ile alan elin buluşma noktası olan bu binamızı yenilemek oldu. Artık modern bir binaya kavuştuk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız mağazada alışveriş yapar gibi rahat bir şekilde ürünlerini seçebiliyorlar. Hayırsever iş insanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Hayır Çarşısı, haftanın 5 günü saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet veriyor.