Karabük’ün UNESCO Miras Listesi’nde yer alan ilçesi Safranbolu’da Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı ihtiyaç sahibinin yanında olmaya sürdürüyor.

Karabük’ün UNESCO Miras Listesi’nde yer alan ilçesi Safranbolu’da Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı ihtiyaç sahibinin yanında olmaya sürdürüyor.

Başkan Köse, “Bu anlamda 40 aileye yakacak, 235 aileye aylık nakdi ödeme, 59 aileye günlük yemek, hasta yatağı ve tekerlekli sandalye, çocuklarımıza kırtasiye, kurban bayramında ise 170 kurban payını ihtiyaç sahibi ile buluşturduk” dedi

Veren elle alan elin birbirini görmediği, direk vatandaşa dokunan bir yapı haline geldiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “ Hayır Çarşısı ve Derman ekibimiz büyük bir titizlikle çalışarak ihtiyacı olana anında müdahale ediyor” dedi.

Hayır Çarşısı çalışmalarının son 8 ayını değerlendiren Başkan Köse, “Biz insana dokunmayı başardık. Vatandaşlarımızın bizlere geri dönüşü, bir nevi hayır işi yapmak için sıraya girmeleri Safranbolu ruhunun bir parçası. Değerli hemşehrilerime bu nedenle binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu anlamda Ocak ayından bu yana, Kuruma başvuru yapmış ve sosyal yardım yönetmeliği çerçevesinde yardıma uygun bulunmuş kişilerin kuruma belirli aralıklarla randevu sistemi ile gelerek kıyafet ihtiyacını karşılaması anlamında 620 aile 4 aylık periyotla bizden kıyafet almakta” diye konuştu.

Bir mağaza görünümüne kavuşan hayır çarşısına bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağış yapmak istedikleri eşyaların kontrolü, gerekiyorsa tamiratı yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi aileye teslim edildiğini belirtti.

Başkan Köse Hayır Çarşısının yanı sıra diğer sosyal hizmetler ile ilgili olarak, “Tüm bunların yanı sıra, bizim için çok çok önemli olan çocuklarımız için başlattığımız 1-10 yaş grubu çocuğu olan ailelerimiz için 15 gün aralıkla 100 aileye 5 litre süt ikram ediyoruz. Vatani görevini ifa edecek olan gençlerimize içerisinde gerekli olabilecek malzemelerden oluşan Asker Çantası hediye ediyoruz. Cenazesi olan vatandaşlarımızın evlerinin önüne taziye çadırı kurarak ikramlarda bulunuyor, dünyaya yeni gelen bebeklerimiz için ise Hoş Geldin Bebek diyerek ailelerin mutluluğunu paylaşıyoruz. Kısaca Safranbolu’da her zaman olduğu gibi iyilik kazanıyor” ifadelerini kullandı.