Alınan bilgilere göre; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği 2022 yılı içerinde;

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre Mersin merkez ilçelerinde Pitbull, Terrier, Dogo, Argentina gibi köpek ırkları ve melezlerini besleyen hayvan sahiplerinin yasal süreç içerisinde hayvanlarını kısırlaştırma işlemi ile İlçe Tarım Müdürlüğünün PETVET sistemine kayıtlarının yapılıp yapılmadığı konuları ile 14.07.2021 tarihi itibariyle bu köpek ırklarının üretilmesi, beslenmesi, sergilenmesi, sahiplenilmesi ve ticaretinin yapılması gibi yasal olmayan konuların önlenmesi amacıyla Tehlike Arz Eden Köpek Irkları ile ilgili çalışmamızda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı davrandığı tespit edilen hayvan sahiplerine 249.972 ( iki yüz kırk dokuz bin dokuz yüz yetmiş iki) TL idari para cezası uyguladı.

Toplamda 108 adet tehlike arz eden köpeğe el konulduğunu belirten HAYDİ ekibi köpekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim ettiğini belirtti.