Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde yürütülen “Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesi çerçevesinde yetiştiricilere küçükbaş hayvan desteği devam ediyor. Dağıtımlar çerçevesinde ilçe ilçe gezerek yetiştiricilerle buluşan Büyükşehir, bu kez de Anamurlu ve Aydıncıklı yetiştiricilere küçükbaş hayvanlarını teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde yürütülen “Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesi çerçevesinde yetiştiricilere küçükbaş hayvan desteği devam ediyor. Dağıtımlar çerçevesinde ilçe ilçe gezerek yetiştiricilerle buluşan Büyükşehir, bu kez de Anamurlu ve Aydıncıklı yetiştiricilere küçükbaş hayvanlarını teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tarıma ve hayvancılığa verdiği önemle 2020 yılında hayata geçirdiği ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesi, farklı yetiştiricilere kazanç kapısı olmaya ve büyümeye devam ediyor. İlçe ilçe devam eden dağıtımlar ile hem hayvan popülasyonunun artmasına katkı sunuluyor, hem de küçük üreticiler destekleniyor. Kimi yetiştirici aile ekonomilerine katkı sunarken, kimi yetiştirici de iş kolu olarak büyümeyi amaçlıyor. Anamur’da gerçekleştirilen dağıtımlar çerçevesinde Aydıncık’ta 1, Anamur’da 3 yetiştiriciye 25’er tane damızlık küçükbaş hayvan teslim edildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan Ziraat Mühendisi Dr. Dilek Tüney Bebek, “2020 yılında verdiğimiz damızlıklardan Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerimizde, kendi damızlıklarımızdan ürettiğimiz hayvanlarımızdan 98 tanesini topladık. 2022 yılında Aydıncık’ta 1, Anamur’da 3 yeni yetiştiricimiz var. 4 yetiştiricimize teslim ettiğimiz toplam 100 adet küçükbaş hayvanın 98 adedi, kendi damızlıklarımızdan oluşuyor. Kısacası çark kendi kendine dönmeye başladı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“Geçimimizi sağlayacak bir kaynağımız oldu”

Aydıncık Duruhan Mahallesi’nde ikamet eden ve küçükbaş hayvan dağıtımlarından faydalanan Erdal Çökelek, “Çok mutluyuz. Şu an işimiz gücümüz yoktu. Geçimimizi sağlayacak bir kaynağımız oldu. Mallarımız geldi, aldık. Herkese de tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Anamur Çukurcak Mahallesi’nden Nurten Bahar, “Bizlere bu imkanı tanıyanlara teşekkür ediyorum. Biz de bu hayvanlara bakmakla yükümlüyüz. Geçimimizi bunlarla; sütünden, etinden faydalanarak sağlayacağız. Çocuklarımın biri 4. sınıfta okuyor, biri askerden geldi, biri de askere gidecek. Köyde olduğumuz için hayvancılıkla uğraşmaya karar verdik” şeklinde konuştu.