Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların daha uygun fiyata ekmek alması için kurulan Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri’nin (HAYDİ) başlangıçta 11 olan satış büfesi sayısı kısa sürede 17’ye çıkarıldı. Büyükşehir ileriki günlerde bu sayıyı 50’ye ulaştırmak için çalışıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların daha uygun fiyata ekmek alması için kurulan Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri’nin (HAYDİ) başlangıçta 11 olan satış büfesi sayısı kısa sürede 17’ye çıkarıldı. Büyükşehir ileriki günlerde bu sayıyı 50’ye ulaştırmak için çalışıyor.

Vatandaşların kaliteli ekmeği uygun fiyata alabilmesini kolaylaştırmak için hayata geçirilen 17 satış noktası Nuripazarbaşı, Vatan, Cumhuriyet, Boyacı, Cengiz Topel, Deniz, Pir Sultan, Hürriyet, Kayaönü, Karacaoğlan, Göllüce, Merveşehir, Kocatepe, Kıbrıs, Akdere, 8 Şubat ve Umut mahallelerinde hizmet veriyor. Ekmek satış noktaları kademeli ve planlı şekilde arttırılarak kentte yaygınlaştırılacak. Projede toplam 50 satış noktasına ulaşılması hedefleniyor.

Günlük 23 bin ekmek üretiliyor

GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ürettiği makinaları kullanarak ürettiği ekmekleri satan HAYDİ büfelerinde 17 bin ekmekle başlayan satış rakamı 23 bin ekmeğe yükseltildi. İmzalanan “Günlük 50 bin Ekmek Üretimi İş Birliği Protokolü” ile üretilen günlük ekmek sayısı 50 bin olacak.

Aynı zamanda ekmek satış büfelerinde; francala tipi ekmekler ile köy, ekşi mayalı, tam buğday unlu, rol, hamburger, tost, kepekli, mısır ekmeği gibi çeşitlendirilmiş ekmekler, glütensiz unla yapılan ürünler ve diğer unlu gıdalardan oluşan birçok ürün de yer alacak.

Haydi büfeleri yüz güldürüyor

HAYDİ satış büfesinden alınan ekmekten memnun kalan Mustafa Özdemir güzel bir proje olduğunu belirterek, “Zaten gıdamız temel tüketimimiz bunun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Fiyatlar piyasaya göre çok uygun Büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz” dedi. Ekmeğin yumuşacık olduğunu söyleyen Meryem Mert ise, “Çok güzel bir hizmet. Ekmeği akşam saati alıp sabah kahvaltısında yumuşacık bir şekilde yiyebiliyoruz. Fatma Şahin’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduğunu belirten Osman Fıratlı ise, “Bu hizmeti yaptığı için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Ekmeği ikinci kez alıyoruz lezzetinden memnunuz daha güzel ve devamlı alacağımız bir ürün teşekkür ederiz. Güzel vadi konutlarında oturuyoruz oralara açılırsa da çok memnun oluruz” dedi.

Ekmeğin fiyatından ve kalitesinden memnun olan Adem Ateş ise, “Normal market fiyatına göre daha uygun ve kaliteli. İki üç kere aldım memnunum, almaya devam edeceğim’’ diye konuştu.