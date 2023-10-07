Erzincan’da polis ve jandarma HAYDİ ekipleri sokak havanlarını unutmuyor.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Erzincan Ekşisu mesire alanında müşterek olarak sokak hayvanlarını besledi.

Ayrıca ekipler tarafından Üzümlü ilçesi Altınbaşak Şehit Murat Bayram İlköğretim Okulunda 45 öğrenciye “Hayvan Sevgisini Aşılamak, Hassasiyeti Arttırmak ve Hayvan Hakları” konusunda eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.