Bingöl’de jandarma ekiplerince bulunan yaralı atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi tarafından çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik merkez ilçe kırsalında icra edilen devriye faaliyeti esnasında yaralı ve bitkin halde atmaca bulundu. HAYDİ Timi tarafından, yaralı atmaca muhafaza altına alınarak, tedavi ve bakımının yapılması için Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.