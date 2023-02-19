Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekipleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı HAYDİ ekipleri, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken, yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Depremden kadar sokak hayvanları da etkilendi. Bu çerçevede Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, deprem bölgelerindeki sokak hayvanlarını unutmadı. Birçok ilde çalışmalarını sürdüren HAYDİ ekipleri son olarak depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine gitti. Burada ekipler, yıkılmak üzere olan bir binada mahsur kalan kediyi mama vererek çıkmasını sağladı. Ardından ilçenin tüm sokaklarını tek tek gezen ekipler, kedi ve köpeklere mama verdi.

Çalışmaların aralıksız bir şekilde süreceği bildirildi.