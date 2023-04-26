Azerbaycan’ın kurucu lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Iğdır Üniversitesinde konferans düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi ile Azerbaycan’ın Bakü şehrinde bulunan Bakı Ali Neft M?kt?bi’nin ortaklaşa düzenlediği “Haydar Aliyev’in Doğumunun 100. Yılı” konferansı Iğdır Üniversitesinde gerçekleştirildi. Iğdır Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşma yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı Azerbaycan’ın yaptığı yardımlara teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Cumhuriyet’imizin 100. yılında Azerbaycan’la olan ilişkilerimiz aynı zamanda Haydar Aliyev merhumun da 100. yıl doğumu. 10 Mayıs dolayısıyla 100. yılda yüzüncü yıllar bu şekilde çatışmıştır. Bunlar birbirine kuvvet verir, ilişkilerimiz de yeni bir seviyeye çıktı. İlişkilerimizin tapusunu niteliğinde Şuşa Beyannamesi’ni yıldırım hızıyla meclislerimizden geçirerek bu yeni dönemi tescilledik” dedi.

Bakı Ali Neft M?kt?bi Rektörü Prof. Dr. Elmar Qasımov, Türkiye ile Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni birbirine bağlayan ve 1992’de hizmete açılan sınır kapısının bir gönül köprüsü olduğu söyleyerek, “Nahçıvan’dan Iğdır’a kara yoluyla geldik, köprüden geçtik. Yani Ümit Köprüsü’nden geçtik. O köprü 1992’sinde Haydar Aliyevin teşebbüsüyle kurulmuş ve köprü Azerbaycan’ı Türkiye’ye birleştirmiştir. Bu köprü Ümit Köprüsü’dür, bu köprü hasret köprüsüdür. Bu köprü kardeşlik köprüsüdür. Bu köprü birleştirme köprüsüdür. Köprü açıldığı zaman bir bayram oldu” diye konuştu.

Düzenlenen konferansa; Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Azerbaycan Bakü Bakı Ali Neft M?kt?bi Rektörü Prof. Dr. Elmar Qasımov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferans, iki üniversite arasında iş birliği protokolü imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.