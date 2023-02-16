Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva’nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı, Türkiye’de depremzedelere 105 tonluk insani yardım gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva’nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı, Türkiye’de depremzedelere 105 tonluk insani yardım gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan’da başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mihriban Aliyeva’nın talimatı doğrultusunda, Türkiye’de depremzedelere destek amacıyla Haydar Aliyev Vakfı tarafından depremzedelere 105 tonluk insani yardım gönderdi. Deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkan kargo uçağında çadır ve ısıtıcıların bulunuyor.

Haydar Aliyev Vakfı tarafından 9 Şubat’tan itibaren Türkiye’deki depremzedelere çeşitli ilaçlar, tıbbi malzeme ve ekipmanlar, sıcak giysiler, kışlık çadırlar, jeneratörler, kalorifer radyatörleri, dış mekan ısıtıcıları, dizel yakıtlı kaloriferler, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı malzeme ve ekipman gönderiliyor.