Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev vefatının 19. Yılında Iğdır Haydar Aliyev Fen lisesinde düzenlenen programla anıldı.

Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev vefatının 19. Yılında Iğdır Haydar Aliyev Fen lisesinde düzenlenen programla anıldı.

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev için ölümünün 19. yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ile Haydar Aliyev Fen lisesi müdürlüğünce düzenlenen programda Haydar Aliyev’in kişiliği Azerbaycan’a ve Türk dünyasına yaptığı hizmetler anlatıldı. Program başta Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev ve Tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürü Hikmet Ulaş, Haydar Aliyev’i rahmetle andıklarını belirterek şunları söyledi:” Bugün 12 Aralık büyük liderin 19.ölüm yıldönümü kendisini rahmetle minnetle anıyoruz. Azerbaycan Türkiye kardeşliğinin başlangıcında çok büyük emeği olan bir lider. Bugün İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız arasındaki kardeşliğin inde başlangıcını oluşturan bir lider. Sürekli Türkiye’den bahsediyor Türk Azerbaycan kardeşliğinden bahsediyor. Türkiye’yi sevdiğini söylüyor. Bunu önemsiyor İki devlet bir millet sözünün sahibidir. Haydar Aliyev’in önemsediği bir konu vardı Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan topraklarına tekrardan katılmasıydı. Bunu kendisi görmedi fakat biz gördük. Karabağ Azerbaycan’ındır. Ruhu şad olsun.”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal da ”Haydar Aliyev, Türk dünyasının yetiştirdiği en önemli liderlerden birisidir. Tarihe baktığımız zaman Türk dünyasında iz bırakan liderlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Çağdaş, gelişmiş Azerbaycan’ın temelini atan bir lider olmuştur. Haydar Aliyev’i Türk dünyası olarak her zaman yaptığı güzel şeylerle anacağız anmaya devam edeceğiz. Bugün onun vefatının 19. Yıldönümü Kendisi Sovyetler birliğinde yıllarca çalışmış en üst makamlara gelmiştir. Fakat Rusların 1990 yılında Azerbaycan’a saldırarak bağımsızlık isteyen silahsız insanları şehit etmesi üzerine istifa etmiş Bakü ve Nahcıvan’a dönmüştür. Nahcıvan’da Ermeni saldırıları olurken defalarca görüşmüş haberini yapmıştım. Kendisiyle tanıştığım için kendimi mutlu hissediyorum" dedi.