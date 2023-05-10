Anadolu Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yılı anısı adına düzenlenen etkinlik Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonunda gerçekleştirildi.

Haydar Aliyev’in hayatının anlatıldığı belgesel film gösterimi ile başlayan programda Azerbaycanlılar Derneği Kadın Kolları Başkanı ve opera sanatçısı Fidan Hüseynova tarafından Aliyev’in sevdiği şarkılar seslendirildi.

“Kardeş Azerbaycan’ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri ve önemi var”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın ulusal lideri ve modern Azerbaycan’ın mimarı olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti;

“Anadolu Üniversitesi olarak Azerbaycan programlarıyla Haydar Aliyev’in Türkiye-Azerbaycan arasında tesis etmeye çalıştığı ve İsmail Gaspıralı’nın ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ ifadesi ile anlam bulan iş birliği alanlarına katkı sağlamaya çalışmaktayız. Yine Anadolu Üniversitesi olarak; eğitim alanında Azerbaycan Programlarımız, kültür alanında Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve bilim alanında ise Haydar Aliyev Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ile çalışmalar yürütüyoruz. Modern Azerbaycan’ın kurucusu ve milli lideri Sayın Haydar Aliyev’i ve onun manevi mirasını araştırmak için faaliyet gösteren Haydar Aliyev Araştırma ve Uygulama Merkezi Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Haydar Aliyev Araştırma ve Uygulama Merkezimiz tarafından hazırlanan bu program vesilesi ile kardeş Azerbaycan halkını selamlıyor, Azerbaycan’ın ulusal lideri Sayın Haydar Aliyev’i saygı ve rahmetle bir kez daha anıyorum.”

“Haydar Aliyev’in bir millet iki devletiz anlayışı vardı”

Haydar Aliyev’in kariyerinde duygusal ya da romantik değil realpolitik davranışlar ile ayakları yere basan bir duruş sergilediğine dikkat çeken. Haydar Aliyev Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burhan Sayılır sözlerine şu şekilde devam etti;

“Kendisinin bu tutumu ateş çemberi içindeki Azerbaycan’ın sağlam temellerle kurulmasını sağladı. Haydar Aliyev’in Türk birliği ve Türk Devletlerinin bir araya gelme felsefesinde ince dokunuşları mevcuttur. Bir millet iki devlet anlayışı ile Haydar Aliyev, kardeş devletlerin birbirlerine saygılı şekilde iş birliği içinde olmasını savundu.”

“İlham Aliyev, babamın mirasını yerini getirdim, diyor”

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Güneysu Haydar ise konuşmasında şu sözlere yer verdi;

“Dağlık Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşturulmasını Haydar Aliyev’in kendisi görememiş olsa da oğlu İlham Aliyev, babamın mirasını yerine getirdim, diyerek oradaki özgürlüğü sağlamış oldu. Görkemli bir kariyere sahip olan Haydar Aliyev, 15 Haziran 1993’te meclis başkanı, sonrasında Cumhurbaşkanı oldu.”

“Haydar Aliyev eğitime çok önem veren bir liderdi”

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Azerbaycan Programları Koordinatörü Azer Hatemoğlu Hatemov da Haydar Aliyev’in eğitime verdiği öneme değinerek, “Haydar Aliyev eğitime çok önem veren bir liderdi. Haydar Aliyev’in eğitime verdiği öneme uygun olarak bugün Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Azerbaycan Programları üzerinden Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin eğitim boyutu geliştirilmeye çalışılmaktadır” dedi.

Etkinlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Açıköğretim Sistemi Azerbaycan Programları Koordinatörü Azer Hatemoğlu Hatemov, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Güneysu, Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burhan Sayılır, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavit Aydın ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Fidan Hüseynova’nın yanı sıra pek çok izleyici yer aldı.