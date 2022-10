Özel Hayat Hastanesi yönetimi ile çalışanları 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve mama bağışı yapmak için Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti.

Özel Hayat Hastanesi yönetimi ile çalışanları 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve mama bağışı yapmak için Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti.

Daha önce “Plastik kapaklar mama olsun, canlara hayat olsun” sloganıyla başlattıkları kapak toplama kampanyasıyla sokak hayvanlarına mama temin eden Hayat Hastanesi, çalışanlarının ve çocuklarının katılımıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı’nda bakımı yapılan ve rehabilite edilen hayvanlarla ilgilenerek, beslenmelerine yardımcı oldu.

Hayat Hastanesi yönetimi tarafından geri dönüşüme katkıda bulunmak ve sokak hayvanlarına mama temin edilmesi için başlatılan plastik kapak toplama kampanyası hastalar ve hayvanseverler tarafından ilgi görürken sokak hayvanlarına da umut olmaya devam ediyor.

Kampanya çerçevesinde biriktirilen 10 bin kapak ve 400 kilo kartonla can dostlara 11 koli yaş mama, 15 koli sağlık malzemesi bağışı yapıldı.

Çalışanlar ve çocuklarıyla birlikte barınakta rehabilite edilen hayvanları ziyaret ettiklerini belirten Hastane Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, kapak toplama kampanyasını sürdürdüklerini ifade ederek, “Çocukların hayvan sevgisini erken yaşta tatmasını istiyoruz. Can dostlarımız geçici bir hevesle alınıyor ve sonrasında sorumluluğu taşınamayarak dışarıya atılıyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hem buna dikkat çekmek hem de hastanemizin ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde biriktirilen 10 bin adet mavi kapağı ve 400 kilo geri dönüşüm malzemesini can dostlarımızın beslenmesine katkı sağlamak için hayvan mamasına dönüştürdük. Bu projeyle hem plastik atıkları geri dönüştürdük hem de birçok hayvana mama sağladık. Bizler de can dostlarımıza bakmakla ve beslemekle yükümlüyüz. Yaşam alanlarımızı onlarla paylaşıyoruz” dedi.