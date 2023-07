Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Barosu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen “Barofest Yaza Merhaba” açılış konseri vatandaşları coşturdu.

Konyaaltı Belediyesi, HayatPark’ta açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında sanatın merkezi haline gelen HayatPark, üç gün sürecek “2. Barofest Yaza Merhaba” konserlerinin ilk gününde Antalyalı müzikseverleri bir araya getirdi. Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Barosu iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde baronun grubu Full House ile Adana Barosu’nun grubu Resen sahne aldı.

Taşınabilir sandalyeleriyle konser alanını dolduran müzikseverler, sahne alan grupların seslendirdiği yerli ve yabancı şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir müzik akşamı geçirdi. Etkinliğe aileleriyle birlikte gelerek konserin tadını çıkaran çocuklar, hareketli şarkılarla dans ederek renkli görüntüler oluşturdu.

"Serbest bir meslektir"

Konser öncesinde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, meslektaşlarıyla, baro yönetimiyle ve konsere katılan sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Avukatların siyasette, sanatta, en önemlisi de adaletsizliğin olduğu her yerde olduğunun altını çizen Başkan Esen, ‘’Avukatlık, adaletin tecelli etmesini sağlayan iddia, savunma ve yargı ayaklarından bir tanesi olan savunma ayağıdır. Tıpkı, muhasebecilik gibi, eczacılık gibi, hekimlik gibi serbest bir meslektir. Her ülkede olduğu gibi, bizim ülkemizde de istenmeyen şeyler olduğunda, bu mesleğin mensupları bir reaksiyon gösterir. Bizim gibi ülkelerde, tüm meslek gruplarının, kendi mesleklerini icra etmelerinin dışında, kendi meslekleriyle ilgili topluma rahatsızlık veren konularda reaksiyon göstermek gibi de görevleri vardır. Bu reaksiyon da, neredeyse kendi mesleklerini icra etmek kadar zamanlarını alır, çünkü bu denli sık ihlallerle karşılaşılır’’ diye konuştu.

Avukatların, sadece kendi meslek gruplarının sorunlarında değil, hemen hemen her konuyla ilgili, toplumu ilgilendiren her meseleyle ilgili en ön safta mücadele ettiğini vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Çünkü bunu görev edinmişlerdir. Mesleklerini icra etmelerinin dışında böyle bir görevleri vardır. Hemen hemen her konuda görüş bildirirler, tepki koyarlar, doğruyu gösterirler. İşte o kurum ve meslek avukatlıktır ve barolardır” dedi.